Eileen Gu risponde a una domanda provocatoria sulle sue Olimpiadi nel modo più iconico possibile

Eileen Gu ha fatto parlare di sé dopo aver risposto a una domanda sulla sua performance alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa cinese, nota per le sue imprese sugli sci, ha conquistato due medaglie d’argento nella disciplina freestyle. La sua risposta, diretta e sicura, ha lasciato senza parole chi ascoltavano. Gu si è dimostrata sempre più determinata a raggiungere nuovi traguardi. Intanto, si prepara a tornare in pista per le prossime competizioni internazionali.

Eileen Gu è una famosissima sciatrice freestyle. La cinese ha vinto due medaglie d'argento a Milano Cortina 2026. In una conferenza stampa un giornalista le ha chiesto se quelle medaglie le vede che due ori persi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.

Chi è Eileen Gu, l'atleta più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

