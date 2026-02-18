Eileen Gu risponde a una domanda provocatoria sulle sue Olimpiadi nel modo più iconico possibile
Eileen Gu ha fatto parlare di sé dopo aver risposto a una domanda sulla sua performance alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa cinese, nota per le sue imprese sugli sci, ha conquistato due medaglie d’argento nella disciplina freestyle. La sua risposta, diretta e sicura, ha lasciato senza parole chi ascoltavano. Gu si è dimostrata sempre più determinata a raggiungere nuovi traguardi. Intanto, si prepara a tornare in pista per le prossime competizioni internazionali.
Eileen Gu è una famosissima sciatrice freestyle. La cinese ha vinto due medaglie d'argento a Milano Cortina 2026. In una conferenza stampa un giornalista le ha chiesto se quelle medaglie le vede che due ori persi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Una ‘baby’ milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.
Chi è Eileen Gu, l'atleta più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chi è Eileen Gu, il volto pulito della Cina ora superpotenza anche alle Olimpiadi; Eileen Gu alle Olimpiadi: il fenomeno dello sci acrobatico da 23 milioni di dollari; Chi è Eileen Gu, l'atleta modella che a 18 anni ha sfilato da Louis Vuitton e a Milano Cortina 2026 ha vinto l'argento olimpico nel freestyle; L’americana che vince per la Cina Eileen Gu, l’atleta olimpica più ricca.
La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade…La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la ... novella2000.it
Eileen Gu, chi è l'atleta modella stella del freestyle: carriera, guadagni milionari e la dedica d'amore a LivignoL’argento conquistato nel freestyle ai Giochi di Milano-Cortina 2026 non è stato soltanto un risultato sportivo per Eileen Gu bensì la conferma di una figura ... ilgazzettino.it
Una telefonata “da medaglia d’oro” Oggi, il presidente Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente Arianna Fontana, che avvertita dal marito, ha ovviamente interrotto il suo allenamento per rispondere al Presidente che ha definito Arianna e i com facebook