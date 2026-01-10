Groenlandia Trump | se non c’è accordo in modo semplice lo faremo nel modo più difficile

L'ex presidente Donald Trump ha affermato che, in assenza di un accordo semplice sulla questione della Groenlandia, si procederà con metodi più complessi. Ha inoltre sottolineato che il fatto che la Danimarca abbia avuto un ruolo storico nella regione non implica automaticamente la proprietà. La disputa riguarda diritti e sovranità sulla vasta isola del Nord, un tema di rilievo geopolitico e strategico.

Groenlandia: acquisto, conquista o accordo di associazione? Cosa c'è dietro la mossa di Trump (e cosa può succedere ora) - Pur non chiudendo del tutto la porta a un'operazione militare, che per il comandante in capo ... ilmessaggero.it

Groenlandia, la Nato valuta una missione per "disinnescare" Trump: cosa sappiamo - La Groenlandia, per sua scelta, ha lasciato l'allora Cee nel 1985 optando per la strada del territorio associato. tg24.sky.it

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Trump: «Prenderemo la Groenlandia con le buone o le cattive. Decideremo noi quali compagnie lavoreranno in Venezuela» - facebook.com facebook

Donald Trump insiste che gli Stati Uniti prenderanno la Groenlandia "con le buone o con le cattive". "Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini", ha aggiunto. "Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia x.com

