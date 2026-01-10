Groenlandia Trump | se non c’è accordo in modo semplice lo faremo nel modo più difficile

L'ex presidente Donald Trump ha affermato che, in assenza di un accordo semplice sulla questione della Groenlandia, si procederà con metodi più complessi. Ha inoltre sottolineato che il fatto che la Danimarca abbia avuto un ruolo storico nella regione non implica automaticamente la proprietà. La disputa riguarda diritti e sovranità sulla vasta isola del Nord, un tema di rilievo geopolitico e strategico.

''il fatto che 500 anni fa la Danimarca avesse lì un approdo per le barche non significa che siano loro i proprietari'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

