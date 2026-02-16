Fanpage sanzionata dall’Inps per i contratti farlocchi | multa da 3,5 milioni di euro

L’Inps ha multato Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, con una sanzione di 3,5 milioni di euro dopo aver scoperto contratti di lavoro irregolari. La causa è stata un’ispezione che ha evidenziato come i contratti applicati ai giornalisti della testata prevedessero condizioni molto peggiori rispetto a quelle stabilite dai contratti nazionali firmati dalla Fieg e dalla Fnsi. Durante l’indagine, sono emerse differenze sostanziali nelle retribuzioni e nelle tutele offerte ai dipendenti. La multa rappresenta una delle sanzioni più pesanti inflitte per questa tipologia di infrazione.

Una sanzione da 3,5 milioni di euro. È quella che, a seguito di un'ispezione, l' Inps avrebbe comminato a Ciaopeople Srl, l'editore di Fanpage, in relazione ai contratti applicati ai giornalisti della testata, che prevedono condizioni assai peggiori rispetto a quelle del contratto nazionale della categoria sottoscritto dalla Federazione editori (Fieg) e dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi). A darne notizia è Libero, che già nel 2024 aveva dato conto «degli stranissimi contratti applicati ai giornalisti diretti da Francesco Cancellato, in virtù dei quali il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria».