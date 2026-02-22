Milan | trattativa Kean in pole position

Il Milan punta forte su Moise Kean per rinforzare l’attacco e ha avanzato un’offerta concreta. La società rossonera ha deciso di accelerare i negoziati, spinta dalla volontà di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Kean, che ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime partite, rappresenta la scelta principale per il reparto offensivo. La trattativa è in fase avanzata e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Milan accelera sul mercato estivo e Moise Kean resta il nome più caldo per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Massimiliano Allegri ha espresso più volte la sua fiducia nel centravanti classe 2000, ex Juventus e ora stella della Fiorentina, considerandolo il profilo perfetto per il suo 3-5-2: un attaccante completo, capace di fare la punta centrale, svariare sulle fasce e combinare con Leao, Nkunku e Füllkrug. Dopo una stagione di rilancio in viola (già 6 gol e 4 assist in campionato), Kean è tornato al centro del progetto rossonero Allegri ha più volte sottolineato la necessità di un attaccante fisico e tecnico per completare il reparto: “Kean lo conosco bene, sa cosa voglio e si adatta perfettamente al nostro gioco”. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Il Milan ha annunciato di voler rafforzare l'attacco per la prossima stagione, puntando su due nomi principali.

