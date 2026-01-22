È Guglielmo Lancasteri il nuovo presidente del Conservatorio Luisa d' Annunzio

Guglielmo Lancasteri è stato nominato nuovo presidente del Conservatorio

È Guglielmo Lancasteri il nuovo presidente del Conservatorio di musica "Luisa d'Annunzio" di Pescara. Come riporta l'Ansa, a firmare il decreto di nomina è stata la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Il 9 gennaio scorso una terna di candidati era stata proposta dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it

