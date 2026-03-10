Congedo parentale passa da 12 a 14 anni anche per figli adottivi e in affidamento L’INPS fa il punto

L’INPS ha comunicato che, grazie a una recente modifica della legge di bilancio 2026, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti passa da 12 a 14 anni di età del bambino, includendo anche figli adottivi e in affidamento. La novità permette di usufruire di più tempo per prendersi cura dei figli durante la loro crescita. La misura riguarda tutti i dipendenti con rapporti di lavoro attivi.

Una modifica introdotta con la legge di bilancio 2026 amplia la possibilità di utilizzo del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Il nuovo limite temporale per la fruizione passa infatti da 12 a 14 anni di età del figlio oppure, nei casi di adozione e affidamento, da 12 a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

