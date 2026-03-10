Congedo parentale passa da 12 a 14 anni anche per figli adottivi e in affidamento L’INPS fa il punto

Da orizzontescuola.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS ha comunicato che, grazie a una recente modifica della legge di bilancio 2026, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti passa da 12 a 14 anni di età del bambino, includendo anche figli adottivi e in affidamento. La novità permette di usufruire di più tempo per prendersi cura dei figli durante la loro crescita. La misura riguarda tutti i dipendenti con rapporti di lavoro attivi.

Una modifica introdotta con la legge di bilancio 2026 amplia la possibilità di utilizzo del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Il nuovo limite temporale per la fruizione passa infatti da 12 a 14 anni di età del figlio oppure, nei casi di adozione e affidamento, da 12 a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Congedo parentale fino ai 14 anni e visite fiscali anche ai medici specializzandi: sintesi di tutte le novità INPS 2026. Circolare

Leggi anche: Congedo parentale fino ai 14 anni: le istruzioni INPS per presentare la domanda

Altri aggiornamenti su Congedo parentale

Temi più discussi: Congedi parentali: cosa cambia dal 2026; UNIEMENS: aggiornati i codici per la fruizione del congedo parentale; Sul congedo parentale la parità resta lontana; Congedo parentale: guida pratica alla domanda INPS.

Se il Parlamento boccia ancora il congedo parentale paritario è un problema e non solo per i padriLa proposta delle opposizioni di colmare la differenza di trattamento tra genitori è stata bocciata ancora una volta dalla Ragioneria di Stato per mancanza di fondi. Ma mamme e papà la chiedono: le pr ... quotidiano.net

congedo parentale passa daCos'è il congedo parentale paritario e perché ha fatto litigare maggioranza e opposizioneLa proposta del centrosinistra unito puntava a equiparare in modo obbligatorio i mesi di assenza per i figli innalzandoli dall'80 al 100% dello ... avvenire.it

Trova facilmente notizie e video collegati.