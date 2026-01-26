Congedo parentale fino ai 14 anni | le istruzioni INPS per presentare la domanda

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, che illustra le modalità di richiesta del congedo parentale fino ai 14 anni del bambino, introdotto dalla legge di Bilancio 2026. Questa guida fornisce istruzioni chiare e aggiornate per i genitori lavoratori dipendenti che desiderano usufruire di questa nuova possibilità, facilitando la presentazione della domanda e l’accesso alle prestazioni.

Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l'INPS ha fornito indicazioni operative e procedurali in merito all'estensione del congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). La novità riguarda l'elevazione del limite di età del figlio da 12 a 14 anni. La modifica riguarda solo i genitori lavoratori dipendenti. Restano invariati i limiti temporali per: Chi non ha potuto inoltrare la domanda tra il 1° gennaio e la data di aggiornamento del sistema potrà farlo retroattivamente.

A partire dal 2026, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità per i genitori, tra cui il congedo per malattia del figlio fino a 10 giorni, il congedo parentale fino ai 14 anni e un bonus di 60 euro per le mamme.

Congedo parentale, le domande su pagina Inps produrranno solo il riepilogo!Non più presente ricevuta

Congedo parentale per docenti, la legge di bilancio 2026 ha esteso tale diritto a chi è genitore di figli di età fino ai 14 anni.Una docente X ci chiede se può fruire, nel mese di febbraio 2026, del congedo parentale per i genitori che hanno figli che non hanno ancora compiuto i 14 anni di età. La docente X specifica che il pro ... tecnicadellascuola.it

Congedo parentale 2026: le nuove regole per la malattia dei figli fino a 14 anniNuovi criteri per congedo parentale 2026: estensione dell'età dei figli da 12 a 14 anni e raddoppio dei giorni di permesso per malattia. bimbisaniebelli.it

