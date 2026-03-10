All’interno dell’Istituto Leopoldo II di Lorena a Grosseto si è svolto un incontro pubblico organizzato da Legambiente, dedicato a temi come biodiversità, innovazione e resilienza climatica. L’evento fa parte del progetto Ecosistema Duna e ha visto la partecipazione di rappresentanti e esperti nel settore. Durante l’incontro sono stati affrontati vari aspetti legati alla tutela ambientale e alle soluzioni innovative per il territorio.

L’Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto ha ospitato l’incontro pubblico dedicato a biodiversità, innovazione e resilienza climatica promosso da Legambiente nell’ambito del progetto Ecosistema Duna. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, mondo della ricerca, associazionismo e rappresentanti del sistema economico per mettere a confronto esperienze e progettualità capaci di intrecciare tutela degli ecosistemi e sviluppo sostenibile, con uno sguardo particolare alla Maremma e alle aree costiere toscane, territori esposti in prima linea agli effetti della crisi climatica. Ad aprire e moderare i lavori è stato Angelo Gentili, della Segreteria nazionale di Legambiente, che ha sottolineato come "la biodiversità rappresenti un’infrastruttura naturale essenziale per la sicurezza e la qualità della vita delle comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Confronto su biodiversità e innovazione

