Creatività e innovazione | a Parma il confronto tra ANCI e Città Creative UNESCO

Questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale di Parma, si è svolto l’evento “ANCI e Città Creative UNESCO: rete e innovazione per lo sviluppo territoriale”, a causa della crescente richiesta di scambi di idee tra le amministrazioni locali e le città riconosciute per la loro creatività. Durante l’incontro, sindaci e rappresentanti hanno discusso di progetti concreti per valorizzare le eccellenze culturali e promuovere lo sviluppo economico, sottolineando l’importanza di collaborazioni più strette tra le diverse realtà.

“Oggi è una giornata importante perché ribandiamo l’importanza del dialogo con ANCI e le città creative Unesco. In questo modo lavoriamo per rafforzare il lavoro di squadra che Parma sta già facendo con le città creative della gastronomia e che possiamo estendere alle altre città creative” ha commentato il Sindaco Michele Guerra. “Lavorando in questa direzione possiamo creare sinergie e lavorare su progetti che abbiano una eco nazionale più forte e una maggiore capacità attrattiva anche verso investimenti privati, in modo da supportare la funzione sociale, culturale ed economica che caratterizza le Città Creative Unesco.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il 11 dicembre, Parma ha festeggiato il decennale della sua nomina a Città Creativa UNESCO della Gastronomia.

Il Ministro Valditara e il Presidente dell'ANCI Manfredi hanno confrontato le strategie di attuazione del PNRR, con particolare attenzione agli interventi sugli asili nido e alle misure di sicurezza antincendio.

Argomenti discussi: Bolzano protagonista della rete delle Città Creative UNESCO: cultura, innovazione e sviluppo territoriale

Venerdi 13 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Parma, si terrà l’incontro “Anci e Città Creative Unesco: rete e innovazione per lo sviluppo territoriale”, organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con Anci. L’iniziativ - facebook.com facebook