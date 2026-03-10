Conerobus il Comune di Jesi risponde a Giovanni Zinni | Poco elegante Vada a Roma a protestare lo accompagneremo

Il Comune di Jesi ha risposto al vicesindaco di Ancona, che aveva suggerito a Conerobus di ridurre le corse e i costi anche nelle altre città servite dal servizio di trasporto pubblico locale, menzionando proprio Jesi come esempio. La replica del Comune è stata critica, definendo il commento poco elegante e invitando il vicesindaco a recarsi a Roma per protestare, offrendo anche di accompagnarlo.

Il vicesindaco di Ancona aveva chiesto anche agli altri Comuni che usufruiscono del servizio di Tpl dell'azienda dorica di ridurre corse e chilometraggi, citando come esempio proprio Jesi JESI – Il Comune di Jesi replica al vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, il quale ieri aveva suggerito a Conerobus di far ridurre le corse, dunque anche i chilometri e i costi, anche nelle altre città che si servono del loro servizio Tpl, citando come primo esempio proprio Jesi. Ebbene l’ente ritiene «poco elegante» quanto fatto dal secondo cittadino dorico e lo invita ad andare a Roma a protestare affinché il Governo nazionale destini una somma più ingente al Tpl marchigiano che invece risulta essere tra i fanalini di coda nazionali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

