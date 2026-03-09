Giovanni Zinni lancia un appello a Conerobus | Chieda anche agli altri Comuni di ridurre le corse

L’assessore Giovanni Zinni ha chiesto a Conerobus di proporre ai vari Comuni di ridurre le corse del trasporto pubblico locale. La proposta coinvolge tutte le amministrazioni che utilizzano il servizio gestito dalla società controllata dal Comune di Ancona. Zinni ha invitato l’azienda a fare questa richiesta agli altri enti, sperando di ottenere una diminuzione delle corse complessive.

Il provvedimento è ritenuto indispensabile per poter abbattere i costi e risanare un passo alla volta il bilancio dell'azienda di Tpl controllata da Ancona: «Restano garantito quanto previsto dal contratto di servizio» ANCONA – Tagli alle corse anche negli altri Comuni. È questa la richiesta che l'assessore Giovanni Zinni ha invitato la dirigenza di Conerobus a fare verso tutti gli altri enti istituzionali che utilizzano il servizio di Tpl della società controllata dal Comune di Ancona, al fine di ridurre i costi e riportare i conti in positivo il prima possibile. Ovviamente, ha specificato, senza toccare i servizi minimi garantiti e individuati dal contratto di servizio.

