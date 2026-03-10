Conegliano in Turchia | la sfida decisiva per i quarti

La squadra di Conegliano parte oggi, 10 marzo 2026, per la Turchia, dove affronterà lo Zeren Ankara nei quarti di finale della CEV Champions League. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra italiana, che si prepara a contendersi un passaggio nella fase successiva della competizione europea. La trasferta si svolge in una data chiave del torneo.

La Prosecco DOC A.Carraro Imoco parte oggi, martedì 10 marzo 2026, verso la Turchia per affrontare lo Zeren Ankara nei quarti di finale della CEV Champions League. La sfida di andata è fissata per mercoledì alle 18 italiane e sarà trasmessa in diretta su e DAZN. Il ritorno si giocherà il 18 marzo al Palaverde, con l’eventuale Golden Set a decidere la qualificazione in caso di parità totale. Mentre le Pantere volano ad Ankara, la squadra ha già pianificato una serie di eventi collaterali che legano sport e territorio. Domenica prossima inizia anche la semifinale scudetto contro l’Igor Novara, rivale storica delle gialloblù. L’Assalto alla Turchia: Logistica e Sfida Esterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

