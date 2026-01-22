Calcio femminile | la Juve espugna Napoli nell’andata dei quarti in Coppa Italia Girelli decisiva

La Juventus femminile ha ottenuto un'importante vittoria all’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Napoli in trasferta. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con Girelli decisiva nel finale. Questo risultato mette la Juventus in una posizione favorevole in vista della gara di ritorno, avvicinandola alla qualificazione alle semifinali della competizione.

Quasi all’ultimo respiro. La Juventus espugna Napoli e mette un mattoncino importante in ottica semifinale. La Vecchia Signora si è infatti aggiudicata la sfida d’andata dei quarti di Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile, trovando la rete-vittoria a due minuti dal novantesimo. Inizio arrembante per le partenopee, a un soffio dal vantaggio dopo appena tre minuti di orologio complice un cross di Giordano capace di far uscire al vuoto De Jong senza trovare però l’imbucata vincente. Tempo di prendere le misure e le bianconere mettono però il muso davanti, precisamente al 17’, quando Vangsgaard pasteggia su una défaillance difensivo segnando su scivolata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio femminile, Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pari nel derby di RomaNell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile 2026, l’Inter ha conquistato una vittoria, mentre nel derby di Roma si è registrato un pareggio.

