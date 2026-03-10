Il giornalista sportivo Paolo Condò, nel suo editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera', analizza la corsa al titolo di campione d’Italia, concentrandosi sulla sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Nel testo, Condò afferma che il Milan non è ancora da Scudetto, ma invita a non porsi limiti, suggerendo che con due mosse potrebbe migliorare.

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato il duello Scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu, prima in classifica in Serie A con 67 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 60, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Condò ha risposto ad alcune domande scaturite dopo l'ultimo derby di Milano, vinto dal Diavolo per 1-0 con la rete di Pervis Estupinan. Condò sul Milan: "Allegri, la scelta di Estupinan può sembrare fortunata. Invece." Il risultato del derby ha davvero riaperto il campionato? Questa la risposta di Condò: "Sì. O meglio, ha esposto l'Inter a un pericolo che non pensava di poter correre.

© Pianetamilan.it - Condò: “Milan, non sei da Scudetto. Ma mai porsi limiti. Puoi migliorare con due mosse”

