Il Milan, nonostante il pareggio con la Roma, mantiene ambizioni di rimonta per lo Scudetto. La squadra lavora su tre aspetti fondamentali per migliorare la propria prestazione e avvicinarsi alla vetta della classifica, con l’obiettivo di recuperare terreno sull’Inter capolista. Analizzare i punti da affinare sarà determinante per affrontare le prossime sfide e rafforzare il percorso verso il titolo.

Cinque punti di distanza dall'Inter capolista ma il Milan non molla. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina dedica un lungo articolo ai rossoneri, reduci dal pareggio dell'Olimpico contro la Roma che ha allontanato i rossoneri dai nerazzurri di Chivu. Ma la speranza, nonostante l'amarezza per il pareggio arrivato in un momento inaspettato, rimane forte nel gruppo. I giocatori ci credono e vogliono mettercela tutta. Per colmare il gap con l'Inter che corre sono necessari tre fattori. Il primo riguarda i gol. Nel 2026 i rossoneri hanno segnato più di un gol in una sola partita su 6, vale a dire nel successo col Como di Fabregas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il pareggio di Roma non abbatte i rossoneri: rimonta Scudetto nel mirino, con tre fattori da migliorare

Approfondimenti su Milan Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Roma

Argomenti discussi: Roma-Milan, un pareggio amaro ma al sapore di rinascita; Lorenzo Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1, l'Inter ora è a +5 sui rossoneri; Primo pareggio per Gasperini: Roma-Milan finisce 1-1; Roma-Milan, Gasperini: Stiamo facendo un grande percorso, possiamo crescere ancora.

Pareggio Cruciale tra Roma e Milan: Impatto Sulla Classifica di Serie AUn'emozionante partita di pareggio tra Roma e Milan all'Olimpico, caratterizzata da un rigore che ha cambiato il corso del match. notizie.it

Allegri: Pari a Roma importante, tiene lontani loro e il Napoli. Milan in piedi per MaignanMassimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in casa della Roma per 1-1 deciso dalle reti di De Winter e Pellegrini su rigore. Il tecnico del Milan ha dichiarato: ... tuttosport.com

L'ex allenatore Fabio Capello ha commentato così il pareggio ottenuto dal Milan in casa della Roma nel posticipo di ieri sera. - facebook.com facebook

Le pagelle dei quotidiani sportivi ai giocatori del #Milan dopo il pareggio contro la #Roma [ @Gazzetta_it, @tuttosport, @CorSport] x.com