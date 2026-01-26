Il giornalista Paolo Condò ha commentato il pareggio tra Roma e Milan allo stadio 'Olimpico', sottolineando come, sebbene una vittoria fosse difficile, il Milan rimanga l’unico club in grado di mantenere ambizioni di vertice. Le sue parole, pubblicate oggi sul 'Corriere della Sera', analizzano la situazione attuale e le prospettive della squadra rossonera in un contesto competitivo.

"Adesso c’è luce fra l’Inter e le altre. Cinque punti per scendere fino al Milan, unico realisticamente autorizzato a mantenere qualche ambizione top, altri 4 per calarsi a meno 9 al livello di Roma e Napoli (e poi la Juve), dove è iniziato il rodeo per i posti Champions. Il Milan ha coltivato per 12 minuti il sogno di un nuovo colpo da soliti noti, come gli riuscì proprio a Como dieci giorni fa, perché dopo la prova di sopravvivenza alla Roma straripante del primo tempo, aveva trovato il gol del vantaggio". "Ma vincere sarebbe stato sinceramente troppo - ha proseguito Condò -, perché alla capacità della difesa di far tirare sempre male gli avversari — non è fortuna, non è solo Mike Maignan, a parte una volta Donyell Malen ogni conclusione viene scoccata con l’uomo addosso — non ha fatto seguito l’efficacia offensiva di Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Milan, vincere sarebbe stato troppo. Ma sei l’unico che può mantenere qualche ambizione top”

Leggi anche: Il Milan di Allegri vola con le big, ma può vincere lo scudetto? I numeri dicono che…

Leggi anche: Suso: “L’Inter mi cercò, non sarebbe stato giusto per il Milan. Leao può fare quello …”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Milan non è solo fortuna, il Napoli lascia la lotta scudetto, Spalletti ha creato una Juve solida ed elastica; Roma-Milan, Capello: Se i rossoneri dovessero vincere sarebbe difficile nascondersi per lo Scudetto.

Condò: La sequenza di partite ogni 3/4 giorni è costata qualcosa al MilanNel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha parlato di Milan, della corsa scudetto e del braccio di ferro tra Napoli ... milannews.it

L'Inter scappa, solo il Milan può sperare: il Napoli lascia definitivamente la lotta scudetto. E che bravo SpallettiAdesso c’è luce fra l’Inter e le altre. Cinque punti per scendere fino al Milan, unico realisticamente autorizzato a mantenere qualche ambizione top, altri quattro per calarsi a meno 9 al livello di R ... msn.com

Condò sul Milan dopo la vittoria di ieri Le dichiarazioni https://milanworld.net/threads/condo-milan-superato-il-picco-e-con-i-gol-dei-neo-arrivati.157846/#post-3604573 #Milan #Acmilan #MilanLecce - facebook.com facebook