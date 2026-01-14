Immigrazione clandestina eseguito il rimpatrio dopo una sentenza definitiva

Da agrigentonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un cittadino tunisino è stato rimpatriato dall’Italia al termine delle procedure legali previste. L’operazione si inserisce nel rispetto delle normative vigenti per garantire l’applicazione della legge e la gestione delle questioni migratorie. Il procedimento si è concluso con successo, rispettando i diritti e le procedure stabilite dalla legge italiana.

Dopo una condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un cittadino tunisino è stato rimpatriato dall’Italia al termine delle procedure previste dalla legge. L’operazione è stata eseguita dalla polizia di Stato di Agrigento.Il rimpatrio è stato curato dal personale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Almasri: l'arresto a gennaio in Italia, poi il controverso rimpatrio. Dal mandato della Cpi non eseguito all'indagine sui membri governo

Leggi anche: Turetta condannato all'ergastolo, la sentenza definitiva dopo la rinuncia ai ricorsi: «Una situazione singolare». Filippo e papà Gino assenti in aula

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Contrasto all'immigrazione irregolare: la Polizia di Stato esegue il rimpatrio di un cittadino di origini peruviane irregolare sul Territorio Nazionale - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Questura di Ancona, nel 2025 eseguiti 56 rimpatri; Omicidio Aurora Livoli, l’aggressore era stato espulso due volte; Pericoloso, con precedenti ed espulso. Ma il killer era libero a Cologno.

immigrazione clandestina eseguito rimpatrioAgrigento. Condanna definitiva per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: eseguito rimpatrio in Tunisia - Nella giornata del 13 gennaio 2026, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento, abilitato all’esecuzione delle scorte internazionali, ha dato esecuzione al rimpatrio di un ... libertasicilia.it

immigrazione clandestina eseguito rimpatrioAncona, contrasto all’immigrazione: rimpatriato 35enne peruviano - Contrasto all'immigrazione irregolare: la Polizia di Ancona esegue il rimpatrio di un cittadino di origini peruviane irregolare ... centropagina.it

immigrazione clandestina eseguito rimpatrioRimpatriato un peruviano irregolare: è il primo del 2026 - La Polizia di Stato ha effettuato rimpatrio di un trentacinquenne di origini peruviane irregolare sul Territorio Nazionale. youtvrs.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.