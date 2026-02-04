Cittadini co-progettano il futuro di Piazza De Gasperi con un piano partecipato e concreto

Il Comune di Cesa ha avviato una partecipazione attiva per ridisegnare Piazza De Gasperi. I cittadini sono chiamati a proporre idee e soluzioni, coinvolgendo direttamente la comunità nel progetto. L’obiettivo è rendere più vivibile e rappresentativa una delle zone più importanti del centro storico.

Il Comune di Cesa ha lanciato una mobilitazione partecipata per ridefinire il volto di Piazza De Gasperi, uno dei cuori pulsanti del centro storico del paese. L’iniziativa, che si concretizza in un incontro pubblico in programma mercoledì 4 febbraio alle 19.30 nella sala consiliare del municipio, è il primo passo di un processo costruttivo che coinvolge direttamente i cittadini. L’obiettivo è progettare una riqualificazione concreta della piazza, avviando un concorso di idee finanziato nell’ambito del programma “Qualità dell’Architettura” della Regione Campania. Il bando, che prevede l’individuazione di un progetto vincitore, rappresenta l’occasione per trasformare uno spazio urbano centrale in un polo di convivenza, sostenibilità e identità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadini co-progettano il futuro di Piazza De Gasperi con un piano partecipato e concreto Approfondimenti su Cesa Piazza De Gasperi 'Chiamata' ai cittadini per progettare Piazza De Gasperi, l'iniziative dell'ente Mercoledì 4 febbraio alle 19. Intervento su piazza Baldaccio. Al via il progetto partecipato. Un incontro con i cittadini Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cesa Piazza De Gasperi Argomenti discussi: A Ravenna un bando per diventare Ambasciatori di clima; Un Hub per Bertinoro: cittadini, imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centro; The HuB apre alla città: un pomeriggio di idee e innovazione a Mestre; Educazione ambientale, il Comune lancia una chiamata pubblica per gli Ambasciatori del clima. Insieme Sicuri, il progetto che esorta i cittadini a segnalare i rischi ambientaliHanno incontrato dodici comunità dal nord al sud del Paese, da ottobre alla metà di dicembre, coinvolgendo 300 partecipanti che hanno fornito segnalazioni ... ilfattoquotidiano.it Sassari, al via il progetto di videosorveglianza con la partecipazione dei cittadiniSassari videosorvegliata e sicura con la partecipazione dei cittadini. Presentato stamattina a Palazzo Ducale il progetto che mira a distribuire in modo capillare telecamere nel territorio. unionesarda.it INTERRAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA - ZONA COLLE PIZZUTO Il Comune di Frascati informa i cittadini che sono iniziati in questi giorni i lavori di interramento della linea della distribuzione elettrica in via Fontanile di San Matteo, funzionale all'elimin - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.