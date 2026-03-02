Scherzi a Parte 2026 | la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti

Su Canale 5 torna “Scherzi a Parte” nel 2026, con Max Giusti alla conduzione. La nuova stagione prevede diverse puntate, in cui saranno protagonisti scherzi rivolti a varie vittime, con la partecipazione di ospiti e momenti di intrattenimento. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming, offrendo ai telespettatori un'ampia possibilità di seguirla.

Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. Ma non solo, nello storico programma (ideato da Fatma Ruffini nel 1992) che prevede quattro prime serate, Max Giusti intratterrà anche con... Il ritorno di Scherzi a parte con Max Giusti: Gabriel Garko e Lorella Cuccarini le prime vittime