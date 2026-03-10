Il World Food Programme ha avvertito che l’escalation nel conflitto in Medio Oriente provocherà un aumento dei prezzi di cibo e carburante. La ripercussione si farà sentire principalmente sulle popolazioni più vulnerabili del pianeta, che già affrontano difficoltà legate alla scarsità di risorse. La situazione rischia di peggiorare ulteriormente, anche se non sono stati indicati tempi o modalità precise.

Il conflitto in Medio Oriente, secondo il World Food Programme (Wfp), causerà un’impennata dei prezzi di cibo e carburante, ma a farne le spese saranno soprattutto le popolazioni più vulnerabili del mondo. La conseguenza diretta sarà un aumento della fame. Come spiegato dalla Wfp, la chiusura della rotta di transito dello Stretto di Hormuz, da cui passa circa il 20% delle spedizioni globali di petrolio e gas, ha portato a “una diminuzione del traffico marittimo, un aumento dei rischi navali e la deviazione o la sospensione del trasporto merci commerciale”. Se l’escalation dovesse intensificarsi portando alla chiusura combinata sia dello... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con escalation in Medio Oriente aumenta la fame nel mondo”, l’allarme del World Food Programme

