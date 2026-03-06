Borse l’escalation in Medio Oriente incendia i prezzi del greggio

Le borse attraversano una settimana complicata a causa dell’escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente. I mercati azionari mostrano segni di nervosismo mentre i prezzi del greggio salgono in risposta alle tensioni crescenti nella regione. Gli investitori seguono con attenzione gli sviluppi, preoccupati per le ripercussioni sui costi energetici e sull’andamento delle borse mondiali.

Settimana difficile per i mercati azionari dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran e i timori per i prezzi dell'energia. Il conflitto in Medio Oriente è degenerato in una guerra totale in meno di una settimana. Il Presidente Donald Trump, rivendicando la strategia del soffocamento della minaccia iraniana, ha dichiarato di puntare alla "resa incondizionata" di Teheran, avvertendo che le operazioni militari potrebbero durare molto più a lungo delle 4-5 settimane inizialmente previste. L'instabilità bellica, culminata con la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran e il blocco degli hub di Dubai e Doha, ha paralizzato il transito di un quinto del greggio mondiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

