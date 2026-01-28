Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato le zone della Sicilia colpite dal maltempo, mentre i danni causati dal ciclone Harry salgono a due miliardi di euro. Meloni ha osservato da vicino le aree più colpite, anche se ancora non sono chiare tutte le dimensioni dei danni. Il governo si prepara a intervenire per aiutare le zone devastate, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare giorno e notte.

"Stamattina mi è stato prospettato un foglio dal quale si evince che l'entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry, poi da verificare, ammonta a circa due miliardi. Quindi è una situazione che si evolve giornalmente sempre con maggiore gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo in una trasmissione televisiva. "Ma questo - ha aggiunto il governatore - non significa che dobbiamo fasciarci la testa. La situazione è senza precedenti e non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono"., "A Niscemi c'è una situazione senza precedenti", ha ribadito Schifani, raccontando: "Ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Sicilia, Schifani: "Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi"

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato il governatore Renato Schifani durante una visita a Palermo, presso lo stabilimento Fincantieri.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.

