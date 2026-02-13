Agroalimentare | l’Ue approva norme per tutelare i fornitori da pratiche commerciali scorrette e garantire trasparenza

Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per contrastare le pratiche commerciali scorrette tra fornitori e acquirenti nel settore agroalimentare, rispondendo alle tante proteste di agricoltori e produttori che spesso si sentono vittime di condizioni di vendita ingiuste.

L'Ue dà il via libera alla stretta sulle pratiche sleali nella filiera agroalimentare. Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per contrastare le pratiche commerciali scorrette tra fornitori e acquirenti nel settore agroalimentare. La decisione, arrivata il 13 febbraio 2026 con 555 voti a favore e 26 astensioni, mira a proteggere gli agricoltori europei da condizioni contrattuali sfavorevoli e a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti commerciali. L'iter legislativo, concluso con il voto di Strasburgo, risponde a una crescente preoccupazione per le dinamiche di mercato che penalizzano i produttori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare Poltronesofà con un importo di un milione di euro a seguito di accertamenti su pratiche commerciali considerate scorrette.

L’Antitrust ha multato eDreams per pratiche commerciali scorrette.

