Comunicazione social e Urp | affidato l' appalto da 5,7 milioni Confermata Mediagroup98

Il Comune di Modena ha assegnato un appalto da 5,7 milioni di euro a Mediagroup98 per servizi di comunicazione, social e Ufficio Relazioni con il Pubblico. La cooperativa si occuperà di informazioni, relazioni e comunicazione digitale verso i cittadini, mentre il servizio per la creazione di contenuti multimediali e gestione dei social media è confermato alla stessa società. La procedura di affidamento è stata ufficializzata di recente.

Il Comune di Modena ha affidato i "Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini" alla società cooperativa Mediagroup98, mentre il servizio per la "Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena" è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme l'agenzia di comunicazione Tracce (capofila) e Mediagroup98. È questo l'esito della gara d'appalto bandita nell'ottobre scorso e la cui aggiudicazione è avvenuta martedì 10 marzo. Articolata in due lotti distinti, ciascuno della durata di quarantotto mesi a partire dal 1°...