Affidato l’incarico | un’esperta d’arte per la comunicazione del Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha recentemente affidato a un’esperta d’arte il compito di potenziare la comunicazione istituzionale. La selezione, avvenuta a dicembre tramite una commissione dedicata, mira a valorizzare al meglio le iniziative culturali e istituzionali del territorio. Questa scelta riflette l’impegno dell’amministrazione nel comunicare efficacemente con cittadini e pubblico, promuovendo le attività e i servizi offerti dal Comune.

Bergamo. È stata selezionata dall’apposita commissione, nominata a inizio dicembre, la professionista a cui sarà affidato l’incarico di rafforzare la comunicazione del Comune di Bergamo. La persona scelta è Simona Pasinelli, 31 anni, già impegnata in passato nel coordinamento della rassegna delle Acli “Molte Fedi sotto lo stesso cielo”. Erano 15 le candidature arrivate a Palazzo Frizzoni, tutte valutate prima della decisione finale. Pasinelli possiede una laurea magistrale in Storia e critica dell’arte e ha studiato Conservazione dei beni culturali all’Accademia di Belle Arti di Brescia. Nel curriculum vanta collaborazioni professionali anche con il Teatro Tascabile, il Teatro Prova e la Fondazione Bernareggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

