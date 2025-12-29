È stato affidato all’impresa Generali Costruzioni di Toscolano Maderno il progetto di riqualificazione del Torrazzo di Castelleone. L’intervento prevede lavori di conservazione e valorizzazione della storica torre Isso, contribuendo alla tutela e al recupero del patrimonio architettonico locale. L’intera operazione si inserisce in un percorso di tutela e riqualificazione del patrimonio culturale della zona, con attenzione alla conservazione delle caratteristiche storiche e alla valorizzazione del monumento.

CASTELLEONE (Cremona) Sarà l’impresa edile bresciana Generali Costruzioni, con sede a Toscolano Maderno, a occuparsi dei lavori di conservazione e valorizzazione del Torrazzo (torre Isso). L’aggiudicazione è stata ufficializzata con una determina del responsabile del settore lavori pubblici del Comune, l’architetto Marcello Gazzoli. "La firma del contratto – ha confermato il sindaco Federico Marchesi - è prevista in questi giorni, dopodiché i lavori possono subito cominciare. Trattandosi di un’opera molto complessa non è facile prevedere la tempistica del cantiere. Basti dire che le strutture di consolidamento dei solai verranno montate e consolidate all’interno del Torrazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riqualificazione del Torrazzo. Affidato l’appalto

Leggi anche: Riqualificazione del centro Bihac. Un appalto da oltre 600mila euro

Leggi anche: Riqualificazione di via del Tirasegno, appalto per i lavori entro fine anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Riqualificazione del Torrazzo. Affidato l’appalto - CASTELLEONE (Cremona) Sarà l’impresa edile bresciana Generali Costruzioni, con sede a Toscolano Maderno, a occuparsi dei lavori di conservazione e ... ilgiorno.it