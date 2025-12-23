Comunicato Stampa | Liquid Reply entra nella Agentic AI Foundation

Liquid Reply annuncia la sua partecipazione alla Agentic AI Foundation, consolidando il proprio impegno nell'ambito dell’open source e dell’innovazione collaborativa. Attraverso questa adesione, l’azienda contribuisce allo sviluppo di standard tecnici condivisi, favorendo un’adozione responsabile e scalabile delle tecnologie di intelligenza artificiale agentica, in linea con le esigenze della comunità e del settore.

Con questa partecipazione, Liquid Reply rafforza il proprio impegno verso l'open source e un'innovazione sviluppata in modo collaborativo all'interno della community, contribuendo alla creazione di basi tecniche condivise per un'adozione responsabile e scalabile dell'AI agentica. La Agentic AI Foundation riunisce Liquid Reply supporta aziende di diversi settori nella Attraverso la propria adesione alla Agentic AI Foundation, Liquid Reply parteciperà attivamente alle attività della community dell'AAIF contribuendo alla definizione di standard aperti per la prossima generazione di applicazioni basate sull'Intelligenza Artificiale.

