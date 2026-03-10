Comunicato Stampa | Prima commissione bilancio regionale | sentiti i portatori d' interesse

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Andrea Tomaello, ha ascoltato vari portatori d'interesse riguardo al bilancio regionale. Durante l'incontro, sono stati presentati e discussi diversi interventi e proposte relative alle risorse finanziarie destinate alle diverse aree di competenza. L'iniziativa si è svolta in una seduta dedicata alla raccolta di opinioni e contributi sui capitoli di spesa e programmazione futura.

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale Filippo Giacinti, ha sentito oggi in audizione i portatori d'interesse in merito alle proposte legislative, d'iniziativa della Giunta, che compongono la prossima manovra di bilancio della Regione. Si tratta, in particolare, dei progetti di legge n. 44 "Legge di stabilità regionale 2026", n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026", e n. 45 "Bilancio di previsione 2026-2028", già illustrati nel corso della precedente seduta della Commissione.