Comunicato Stampa | Seconda commissione ascolta soggetti portatori di interesse sul DEFR 2026- 2028 e Nota Aggiornamento

La Seconda commissione consiliare si è riunita per ascoltare rappresentanti di vari settori coinvolti nel DEFR 2026-2028 e nella Nota di Aggiornamento. L’obiettivo è raccogliere informazioni e opinioni su proposte e progetti che riguardano infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, per comprendere meglio le esigenze e le priorità del territorio. La discussione proseguirà nelle prossime sedute per approfondire i temi affrontati.

In particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema oggetto di consultazione rappresentanti di: Agenzia Regionale Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV); Associazione Regionale Ater del Veneto (ARAV); Ente Parco Regionale Colli Euganei; Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile; Ente Parco Regionale Lessinia; Ente Parco Regionale Delta del Po; Regole d'Ampezzo – gestore dell'Ente parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo; Infrastrutture Venete S.r.l.; UNII (Unione Navigazione Interna Italiana); Veneto Strade Spa; Concessioni Autostradali Venete Spa (CAV); Società Autostrade Alto Adriatico... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Seconda commissione ascolta soggetti portatori di interesse sul DEFR 2026- 2028 e Nota Aggiornamento Comunicato Stampa: CRV - Sentiti stakeholders sanità su DEFR 2026-28 e Nota di aggiornamentoIn particolare, sono stati invitati a offrire il proprio contributo sul tema rappresentanti di: Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione... Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... Temi più discussi: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5; Seconda commissione in riunione il 19 febbraio; Commissione Istruzione e Famiglie: focus sulle assunzioni degli Istruttori direttivi scolastici; Sette giorni: in Aula le norme urbanistiche anche per il Prg di Torino. Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5(Arv) Venezia, 19 febbraio 2026 Nella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 10, alle 12 e alle 15, le commissioni consiliari Seconda, Quinta e Prima, le quali, ... laprovinciadicomo.it Comunicato Stampa: Seconda commissione vota all’unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacuale(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta ... laprovinciadicomo.it COMUNICATO STAMPA DEL 25 FEBBRAIO 2026 Sostegno alla genitorialità: è possibile attivare il voucher per i secondogeniti nati nel 2026 Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti", è possibile attivare l’assegno uni - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 162 x.com