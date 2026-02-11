Sicilia a rischio clima | 500 milioni PNRR per sistemi di allerta e prevenzione dissesto idrogeologico

La Sicilia si prepara a investire 500 milioni di euro con i fondi del PNRR per rafforzare i sistemi di allerta e prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Fabrizio Butti, ministro dello Sviluppo Tecnologico, ha lanciato un allarme: senza tecnologia all’avanguardia, il rischio di disastri aumenta. La regione ha bisogno di strumenti efficaci per intervenire prima che sia troppo tardi.

Clima e Tecnologia: Butti Lancia l’Allarme per la Sicilia e il Futuro della Prevenzione. Il Ministro per lo Sviluppo Tecnologico, Fabrizio Butti, ha posto l’accento sull’importanza cruciale delle piattaforme tecnologiche come strumento di prevenzione dei disastri naturali. Questa affermazione giunge in un momento storico segnato da un’evidente accelerazione degli eventi climatici estremi. L’attenzione verso la vulnerabilità del territorio italiano, e in particolare di regioni come la Sicilia, è sempre più pressante. La discussione si inserisce nel quadro degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Rischio

La giunta Schifani mette a disposizione quasi 62 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicilia Rischio

Argomenti discussi: Musumeci: frane Sicilia rischi strutturali, anche per mutamento clima; Ciclone Harry, a rischio i ristori per i danni. Resta il nodo delle assicurazioni; Emergenza maltempo, Musumeci: In Sicilia rischio frane in 9 comuni su 10, entro pochi giorni gli altri fondi; Reddito pro capite, calo fino al 10% entro il 2100 a causa del clima. I dati Svimez.

Musumeci: frane Sicilia rischi strutturali, anche per mutamento climaRoma, 4 feb. (askanews) – Il rischio frane in Sicilia non è emergenziale, ma strutturale. Secondo i dati dell’Ispra, aggiornati al 2024, circa nove comuni su dieci nell’isola presentano aree ad alto ... askanews.it

Sicilia fragile, tra clima estremo e territori abbandonati: l’allarme di CambianoSicilia fragile, tra clima estremo e territori abbandonati: la pioggia corre veloce, ma la burocrazia resta ferma. È questo l’urlo d’allarme lanciato dall’onorevole Angelo Cambiano, che torna a punt ... licatanet.it

Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in #Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione). Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione- - facebook.com facebook

Rischio crolli in aree cimiteri gestite da Confraternite in Sicilia. Deputato Abbate lancia allarme in commissione Ambiente all'Ars #ANSA x.com