Comunali Pd sempre più solo | anche i mastelliani disertano il tavolo

Durante una riunione convocata presso la sede del Pd in via Tagliamento, Raffaele Cipriano, segretario provinciale, e Pasquale Giuditta, Coordinatore regionale di NdC, hanno annunciato che non prenderanno parte all'incontro. La loro assenza si aggiunge a quella di altri membri, lasciando il partito sempre più isolato in vista delle prossime elezioni comunali.

"Non parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento" così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta, rispettivamente segretario provinciale e Coordinatore regionale NdC. La decisione del partito di Mastella di non partecipare alla prima riunione dell'interpartitico di centrosinistra, convocato in vista delle elezioni amministrative di maggio, e' dettata dalla mancanza di chiarimenti richiesti al Pd per garantire un percorso chiaro e condiviso che porti alla realizzazione del campo largo in tutta la Campania. Avellino è tra le realtà prossime al voto: "Il campo largo è...

