Non solo Jimmy Lai La Cina è sempre più aggressiva anche militarmente

La Cina intensifica le manovre militari intorno a Taiwan. Durante un’esercitazione chiamata “Justice Mission” a dicembre, le forze aeree cinesi hanno messo in campo numerosi aerei e navi, mostrando i muscoli. La tensione cresce, e non si tratta più solo di proteste o dichiarazioni, ma di azioni concrete che preoccupano gli esperti di sicurezza internazionale.

Manovre pericolose dei caccia di Pechino contro jet taiwanesi, giapponesi e filippini. E segnali di cooperazione con Teheran, la Cina mostra una diplomazia armata sempre più spregiudicata. Altro che potenza di pace Durante una delle ultime esercitazioni militari attorno a Taiwan, “Justice Mission” del dicembre scorso, le Forze aeree cinesi hanno compiuto manovre insolitamente rischiose e provocatorie vicino ai jet taiwanesi che si erano alzati in volo per proteggere il proprio spazio aereo. A rivelare la notizia – che era sfortunatamente piuttosto prevedibile – è stato ieri il Financial Times. Un caccia cinese J-20, un caccia stealth di quinta generazione, avrebbe sparato flare verso un F-16 taiwanese, e un altro avrebbe volato talmente vicino dietro un F-16 taiwanese da essere “praticamente in posizione di tiro”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Quando si parla di Cina, in Italia o in Europa, spesso si evita di fare un passo semplice ma importante: nominare Jimmy Lai.

Jimmy Lai, l’imprenditore pro democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 20 anni di carcere.

