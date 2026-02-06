Conformità urbanistica un corso di formazione per gli agenti immobiliari

Questa settimana a Piacenza si è svolto un corso di formazione dedicato agli agenti immobiliari. La sala di Confindustria ha visto una grande affluenza, con molti professionisti che hanno voluto aggiornarsi sulle ultime novità normative riguardo alla conformità urbanistica. Gli agenti hanno seguito con attenzione le spiegazioni e i dettagli forniti dagli esperti, in un incontro che è servito a chiarire molte questioni pratiche legate ai loro lavori quotidiani.

Grande affluenza di agenti immobiliari, nella giornata di mercoledì 5 febbraio, al salone di Confindustria Piacenza, dove si è svolto il corso di formazione promosso da Fiaip Piacenza e dedicato alle più recenti novità normative in materia di conformità urbanistica.

