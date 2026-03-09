Completati i lavori di restyling della stazione di Salerno Irno

La stazione di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l'obiettivo di rendere lo scalo ferroviario salernitano più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori. Un insieme d'interventi, del valore complessivo di circa 840mila euro. L'intervento, si spiega in una nota, ha riguardato in primis il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato mediante il rifacimento del tetto, la realizzazione di nuovi bagni pubblici accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta, il rinnovo dell'illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione.