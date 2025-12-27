Assunzione di personale per i progetti Pnrr | lettera alla commissione prefettizia
Una richiesta formale di chiarimenti sulle graduatorie dei 14 profili professionali legati ai progetti Pnrr del Comune di Caserta è stata indirizzata al Presidente della Commissione Straordinaria, il Prefetto Antonella Scolamiero, e ai componenti della stessa Commissione. A firmarla è l’avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Concorso scuola Pnrr 3: prevista l’assunzione di 1306 docenti in Abruzzo
Leggi anche: Docenti idonei concorsi PNRR entro il 30% dei posti, doppia possibilità di assunzione
Avviso pubblico per ricerca di Responsabile di Controllo, verifica e rendicontazione dei progetti PNRR Percorsi di autonomia per persone con disabilità e “Housing first e stazioni di posta”; Personale ATA svolge attività di docenza in un progetto PNRR; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Istituto Assistenza Anziani, nuove sfide. I progetti Pnrr di nuovi alloggi e le decisioni sulle rette 2026 «con minimo ritocco.
Bando di lavoro dell'Università di Parma per 9 posti nel settore amministrativo (legati al Pnrr e al Pnc) - Queste le posizioni richieste: concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 3 unità di personale, con rappo ... gazzettadiparma.it
Assunzioni nella sanità, in banca e nel privato - Opportunità nella consulenza e nella tecnologia ... avvenire.it
Caserta, sos tecnici per i progetti Pnrr: bando per assunzioni - La procedura è rivolta ai dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche (art. ilmattino.it
REGIONE - NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE SANITARIO NELL’AST DI MACERATA. CALCINARO: “LINFA VITALE PER LA SANITÀ TERRITORIALE” L’AST di Macerata potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. Dopo le AST di Fer - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.