Allarme in asilo | insetti trovati nella zuppa genitori chiedono chiarimenti sulle procedure di controllo alimentare

Un episodio inquieta i genitori del Lido. Durante il pasto, alcuni bambini hanno trovato insetti nella zuppa servita alla scuola dell’infanzia “Gabelli”. I genitori chiedono spiegazioni sulle procedure di controllo alimentare e chiedono che si faccia chiarezza subito. La scuola ha già avviato verifiche, ma la preoccupazione tra le famiglie resta alta.

A seguito di un episodio che ha scosso le famiglie del Lido, gli insetti sono stati trovati nella zuppa servita agli alunni della scuola dell'infanzia "Gabelli", frequentata da 39 bambini tra i tre e i cinque anni. L'accaduto è avvenuto durante il pasto del giovedì, quando le insegnanti hanno notato la presenza di piccoli organismi, di circa mezzo centimetro di lunghezza, tra gli avanzi del piatto di pasta e fagioli. Inizialmente scambiati per spezie o residui di ingredienti secchi, gli esemplari sono stati poi esaminati al microscopio dalle maestre, che hanno escluso ogni possibilità di errore: si trattava di insetti, presumibilmente blatte.

Le famiglie del quartiere sono in allarme dopo aver scoperto scarafaggi nella zuppa dell’asilo.

