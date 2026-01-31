Allarme in asilo | insetti trovati nella zuppa genitori chiedono chiarimenti sulle procedure di controllo alimentare
Un episodio inquieta i genitori del Lido. Durante il pasto, alcuni bambini hanno trovato insetti nella zuppa servita alla scuola dell’infanzia “Gabelli”. I genitori chiedono spiegazioni sulle procedure di controllo alimentare e chiedono che si faccia chiarezza subito. La scuola ha già avviato verifiche, ma la preoccupazione tra le famiglie resta alta.
A seguito di un episodio che ha scosso le famiglie del Lido, gli insetti sono stati trovati nella zuppa servita agli alunni della scuola dell’infanzia “Gabelli”, frequentata da 39 bambini tra i tre e i cinque anni. L’accaduto è avvenuto durante il pasto del giovedì, quando le insegnanti hanno notato la presenza di piccoli organismi, di circa mezzo centimetro di lunghezza, tra gli avanzi del piatto di pasta e fagioli. Inizialmente scambiati per spezie o residui di ingredienti secchi, gli esemplari sono stati poi esaminati al microscopio dalle maestre, che hanno escluso ogni possibilità di errore: si trattava di insetti, presumibilmente blatte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Gabelli Asilo
Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'
Le famiglie del quartiere sono in allarme dopo aver scoperto scarafaggi nella zuppa dell’asilo.
Briciole al teatro Marrucino: nella finanziaria regionale 2026 solo 13mila euro, Ferrara e il Pd chiedono chiarimenti
Ultime notizie su Gabelli Asilo
Argomenti discussi: Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'; Giorno della Memoria, il programma in città per ricordare l'Olocausto tra conferenze, spettacoli teatrali, mostre d’arte e film; Giornata della Memoria, il presidente della comunità ebraica Calimani: Se la Shoah è un alibi si smetta di commemorarla; Valli da pesca, al demanio terre ed edifici.
Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'LIDO - Polpette presumibilmente avariate e sicuramente puzzolenti servite nella mensa scolastica per il pranzo di giovedì. Ieri, invece, nei piatti di pasta e fagioli sono stati ... ilgazzettino.it
Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.