Come vendere casa in Italia agli americani in fuga da Trump

In Italia, la vendita di case agli americani in fuga da Trump sta attirando attenzione. Oltre ai miliardari arabi e cinesi che investono in immobili di lusso nelle principali città, si registra un crescente interesse di cittadini statunitensi. Questi acquirenti cercano principalmente appartamenti e ville in zone storiche o rinomate, contribuendo a un mercato immobiliare che si evolve con nuove dinamiche.

Prima della guerra all'Iran eravamo terzi al mondo tra le mete preferite da milionari e miliardari: dietro a Emirati Arabi e Stati Uniti. Le decisioni di Donald Trump stanno ora spingendo i più benestanti a lasciare gli Usa. Molti scelgono i nostri borghi e le città d'arte: ecco dove comprano immobili

