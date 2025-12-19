Va tutto benissimo sfuriata di Trump agli americani

Un messaggio deciso, quello di Donald Trump, che attraverso un post social ha rivolto un’accusa diretta agli americani, inserendosi nel clima natalizio con un discorso che ha diviso l’opinione pubblica. In un momento di riflessione collettiva, le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, confermando ancora una volta la sua capacità di catalizzare l’attenzione.

© Cms.ilmanifesto.it - «Va tutto benissimo», sfuriata di Trump agli americani Annunciato col solito post social, «l’importante discorso» di Donald Trump ha fatto irruzione a reti unificate nello shopping natalizio di una nazione che si avvicina all’anniversario del suo mandato piena . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Leggi anche: Riforma Giustizia, Meloni: “Per Anm va tutto benissimo, non per noi né per i cittadini” Leggi anche: Vescovi americani: “stop deportazioni”. Ma Trump va avanti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La sfuriata di Wajahat Ali contro la gente di colore che ha fatto impazzire Internet Benissimo, preso da cucciolata casalinga da una settimana, SENZA CHIP!!! Perché “tutto quanto l’avrebbero fatto nei prossimi giorni” Ma dove vogliamo andare Non finirà mai !!!!!!!! Ma dai !! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.