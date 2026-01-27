Melania Trump ha rivolto un appello agli americani per unire le forze e manifestare pacificamente, sottolineando l'importanza dell'unità nel contesto attuale. Dopo le recenti decisioni politiche e i fatti di Minneapolis, il suo messaggio invita alla calma e alla coesione nazionale, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. È un invito a privilegiare il dialogo e la solidarietà in un momento delicato per gli Stati Uniti.

Roma, 27 gennaio 2026 – Melania Trump torna a parlare e lo fa con un appello all’unità all’indomani della decisione del marito e presidente Usa di ammorbidire i toni del confronto con il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis sull'uccisione di Alex Pretti. “Dobbiamo unirci” ha detto la first lady durante la sua partecipazione a ‘Fox and Friends’. Sono contro la violenza. Per favore se manifestate, fatelo pacificamente. Dobbiamo essere uniti Ha ribadito Melania. Quindi ha aggiunto: “So che mio marito, il presidente, ha avuto ieri un'ottima telefonata con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per rendere la situazione pacifica e senza rivolte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Melania Trump e l’appello agli americani: “Manifestate pacificamente, dobbiamo essere uniti”

