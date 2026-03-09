La nazionale italiana di sledge hockey ha subito una sconfitta nella seconda partita del Gruppo A alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana è stata battuta nettamente dalla Cina, segnando la seconda sconfitta consecutiva in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai cinesi, lasciando gli azzurri in una posizione difficile nel girone.

Seconda partita del Gruppo A e seconda sconfitta per la nazionale italiana di sledge hockey alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il difficile esordio contro gli Stati Uniti d’America, gli azzurri non sono riusciti a conquistare la prima vittoria nella rassegna a cinque cerchi nonostante un ottimo avvio. Troppa la superiorità della Cina che si è imposta con il punteggio di 11-1. Dopo 10? minuti molto equilibrati sono stati gli asiatici ad aprire le marcature con la rete realizzata da Jintao Tian (12?). Gli italiani però reagiscono subito e trovano il pareggio al 13? con Nikko Landeros. Nel secondo tempo però emerge tutta la forza della squadra cinese che in 40? infila due reti grazie a Qui e Wang (19?). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sledge hockey, Italia ancora sconfitta alle Paralimpiadi. La Cina batte nettamente gli azzurri

