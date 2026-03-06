Paralimpiadi Invernali 2026 l’Italia del curling sconfitta dalla Cina al terzo match

Durante le Paralimpiadi Invernali 2026, gli atleti italiani del curling in carrozzina hanno affrontato la Cina nel terzo match. La gara si è conclusa con un risultato di 7-8 a favore della Cina, dopo un match molto combattuto che si è deciso all’extra end. La partita si è svolta al Palaghiaccio di Cortina, dove gli azzurri hanno lottato fino all’ultimo stone.

Gli Azzurri ancora in gara nella giornata di oggi. Bertò: “Sono contenta perché li abbiamo messi in difficoltà e abbiamo gestito la partita al meglio” MilanoCortina – Una grande Italia si arrende alla Cina solo all’extra end. Al Palaghiaccio di Cortina, gli azzurri del doppio misto di curling in carrozzina vengono beffati nel finale 7-8 dopo aver lottato stone su stone fino all’ultimo. Delusione nelle parole di Paolo Ioriatti e Orietta Bertò ma anche la certezza di aver disputato una grande gara contro un duo, quello composto da Meng Wang e Jinquiao Yang, fino ad ora imbattuto. “Sono contento perché la Cina è una squadra molto forte – dichiara Paolo Ioriatti – loro sono bravi sia nelle bocciate che nei punti ed è uno dei team che temevo di più. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Paralimpiadi Invernali 2026, Italia sconfitta dall’Estonia nel doppio misto di curlingMilano/Cortina, 5 marzo 2026 – Prima sconfitta per la Nazionale Italiana di doppio misto di curling in carrozzina ai XIV Giochi Paralimpici Invernali...

Curling, l’Italia cede alla Cina all’extra end. Seconda sconfitta consecutiva alle ParalimpiadiArriva la seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di doppio misto del curling in carrozzina attualmente impegnata nel round robin...

