Crisi climatica e benessere psicologico l’impatto sui giovani

L'emergenza climatica sta influenzando profondamente la salute mentale dei giovani italiani, generando sentimenti di ansia, sfiducia e rabbia riguardo al futuro. Questo articolo analizza come la crisi climatica stia incidendo sul benessere psicologico delle nuove generazioni, evidenziando le sfide e le preoccupazioni che ne derivano.

(Adnkronos) – Sentimenti di ansia, sfiducia e rabbia nei confronti del futuro. Così l’emergenza climatica impatta sulla salute mentale e sul benessere psicologico, in particolare dei giovani italiani. È quanto emerge dall’indagine sull’ecoansia, condotta su un ampio campione di giovani italiani tra i 18 e i 35 anni, realizzata dall’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress . Ildifforme.it

Eco-ansia e crisi climatica: come gestire l’ansia e ritrovare il tuo benessere mentale

