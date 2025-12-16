Crisi climatica e benessere psicologico l’impatto sui giovani
L'emergenza climatica sta influenzando profondamente la salute mentale dei giovani italiani, generando sentimenti di ansia, sfiducia e rabbia riguardo al futuro. Questo articolo analizza come la crisi climatica stia incidendo sul benessere psicologico delle nuove generazioni, evidenziando le sfide e le preoccupazioni che ne derivano.
(Adnkronos) – Sentimenti di ansia, sfiducia e rabbia nei confronti del futuro. Così l’emergenza climatica impatta sulla salute mentale e sul benessere psicologico, in particolare dei giovani italiani. È quanto emerge dall’indagine sull’ecoansia, condotta su un ampio campione di giovani italiani tra i 18 e i 35 anni, realizzata dall’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress . Ildifforme.it
Eco-ansia e crisi climatica: come gestire l’ansia e ritrovare il tuo benessere mentale
Nel 44% dei giovani italiani la crisi climatica ha un impatto sul benessere psicologico - L’emergenza climatica ha un impatto anche sulla salute mentale e sul benessere psicologico, in particolare su quello dei giovani italiani, alimentando sentimenti di ansia, sfiducia e rabbia nei confro ... ecodallecitta.it
Ecoansia e giovani: lo studio che collega crisi climatica e salute mentale - La crisi climatica non incide soltanto sugli ecosistemi e sull’economia, ma sta diventando una vera e propria emergenza psicologica ... dazebaonews.it
Shakespeare fu un ecologista. E capirebbe la crisi climatica x.com
La crisi climatica non è solo una questione ambientale, ma è una questione umana e sociale. Per questo sempre più organizzazioni culturali stanno iniziando a chiedersi: che ruolo vogliamo avere nella costruzione di una transizione più giusta e inclusiva - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.