Bilancio regionale Sangiuliano Fdi | Inopportuno lo stanziamento per il Giffoni Film Festival

L'ex ministro ne ha anche per il teatro Verdi: "Non condividiamo l'aver attribuito un contributo di due milioni che appare troppo elevato" "In questo bilancio si sono luci ed ombre tra le seconde troviamo inopportuno lo stanziamento per il Giffoni Film Festival, sul quale sono in corso procedimenti penali e contabili, così come per il settore cinematografico, attenzionato anch'esso da un'indagine finanziaria; invece, non condividiamo l'aver attribuito al Teatro Verdi di Salerno un contributo di due milioni che appare troppo elevato, considerandolo quasi alla pari del Teatro San Carlo". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Gennaro Sangiuliano, nel commentare la relazione del presidente Fico sui disegni di legge in materia contabile.