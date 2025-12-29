Collovati boccia questo bianconero dopo Pisa Juve | È stato una delusione Poi pregusta il grande colpo di mercato | Deve prendere lui!

Collovati, ex difensore e attuale opinionista, commenta la recente partita della Juventus contro Pisa, definendola una delusione. Tuttavia, guarda già avanti, pregustando potenziali acquisti importanti per la squadra. Le sue parole riflettono un’analisi sobria e obiettiva, focalizzata sulle esigenze e le prospettive future dei bianconeri. Una valutazione che invita a riflettere sulle scelte tecniche e sul mercato in vista della prossima stagione.

