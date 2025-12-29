Collovati boccia questo bianconero dopo Pisa Juve | È stato una delusione Poi pregusta il grande colpo di mercato | Deve prendere lui!
Collovati, ex difensore e attuale opinionista, commenta la recente partita della Juventus contro Pisa, definendola una delusione. Tuttavia, guarda già avanti, pregustando potenziali acquisti importanti per la squadra. Le sue parole riflettono un’analisi sobria e obiettiva, focalizzata sulle esigenze e le prospettive future dei bianconeri. Una valutazione che invita a riflettere sulle scelte tecniche e sul mercato in vista della prossima stagione.
Collovati, ex difensore ed ora opinionista, ha voluto commentare così la vittoria della Juve contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni. Dopo la della vittoria della Juventus sul campo del Pisa, negli studi di Rai Sport tiene banco l’analisi tattica della prestazione bianconera. A finire sotto la lente d’ingrandimento di Fulvio Collovati è stato in particolare Teun Koopmeiners. L’ex difensore Campione del Mondo ’82 non ha usato mezzi termini per giudicare l’esperimento tattico visto all’Arena Garibaldi, che ha riportato il tuttocampista olandese nel suo ruolo naturale di interno di centrocampo dopo mesi di sacrificio in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
