Il mercato della Juventus si scontra con l’interesse del Liverpool, che valuta un’offerta da circa 20 milioni di sterline per un difensore. La squadra inglese cerca di anticipare i bianconeri, complicando le trattative e influenzando le strategie di mercato. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda un’operazione che potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambe le società.

Mercato Juventus, i Reds pronti all’offerta da 20 milioni di sterline ostacolano la strategia di Comolli per il difensore. La concorrenza internazionale per i migliori talenti difensivi si fa sempre più spietata e rischia di mandare all’aria i piani accuratamente studiati dalla Juventus per le future sessioni di mercato. Il nome che sta infiammando le cronache sportive oltremanica è quello di Marc Guehi, roccioso centrale che ha saputo attirare su di sé le attenzioni dei maggiori top club europei grazie a prestazioni di altissimo livello. QUI: CHAMPIONS LEAGUE 202526 SU TV8 IN CHIARO: LE PARTITE Mercato Juventus, pronta l’offerta del Liverpool per Guehi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Liverpool prova ad anticipare i bianconeri in entrata: pronto il colpo da 20 milioni di sterline. Chi è

Leggi anche: Calciomercato Juve, il nuovo modulo di Spalletti può incidere sul mercato: l’obiettivo è anticipare il Real Madrid. C’è una clausola da 20 milioni

Leggi anche: Calciomercato Juve, Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo: di chi si tratta

