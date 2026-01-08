Mercato Juventus il Liverpool prova ad anticipare i bianconeri in entrata | pronto il colpo da 20 milioni di sterline Chi è

Il mercato della Juventus si scontra con l’interesse del Liverpool, che valuta un’offerta da circa 20 milioni di sterline per un difensore. La squadra inglese cerca di anticipare i bianconeri, complicando le trattative e influenzando le strategie di mercato. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda un’operazione che potrebbe avere ripercussioni importanti per entrambe le società.

Mercato Juventus, i Reds pronti all’offerta da 20 milioni di sterline ostacolano la strategia di Comolli per il difensore. La concorrenza internazionale per i migliori talenti difensivi si fa sempre più spietata e rischia di mandare all’aria i piani accuratamente studiati dalla Juventus per le future sessioni di mercato. Il nome che sta infiammando le cronache sportive oltremanica è quello di Marc Guehi, roccioso centrale che ha saputo attirare su di sé le attenzioni dei maggiori top club europei grazie a prestazioni di altissimo livello. QUI: CHAMPIONS LEAGUE 202526 SU TV8 IN CHIARO: LE PARTITE Mercato Juventus, pronta l’offerta del Liverpool per Guehi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

