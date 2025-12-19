Inaugurata a Vasto Una stanza tutta per sé | spazio protetto per le vittime di violenza
È stata inaugurata oggi 19 dicembre, nei locali del commissariato di polizia di Vasto, la nuova sala d’ascolto dedicata alle vittime di violenza e abusi, realizzata grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e il Soroptimist International – Club di Chieti.La stanza prende il nome dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Inaugurata la “stanza rosa”: uno spazio protetto per le vittime di violenza di genere
Leggi anche: «Maggiore accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza». Inaugurata la “Stanza tutta per sé” a Bobbio
Polizia: inaugurata la stanza di ascolto per le vittime donne e minori di violenze e abusi - La Polizia di Stato di Chieti ha inaugurato, presso il Commissariato di P. ecoaltomolise.net
Treviso inaugura “Una stanza tutta per sé”: un nuovo spazio protetto per le donne vittime di violenza - Nel Comando della Polizia Locale nasce uno spazio protetto per accogliere e sostenere le donne nel momento della denuncia ... ilnuovoterraglio.it
"Una stanza tutta per sé" si rafforza. Nuovi strumenti donati alla Questura - AREZZOE’ stata proprio Arezzo tra le prime città italiane a credere nel progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, inaugurato in Questura il 5 aprile 2024: uno spazio protetto, accogliente, dove le ... lanazione.it
VASTO, INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA FERROVIARIA Nuovo presidio della Polizia Ferroviaria a Vasto. Alla presenza delle massime autorità locali e dei vertici della Polfer e di Rete Ferroviaria Italiana, sono stati inaugurati i locali posti all’in - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.