Club belfortese sul podio Magrelli centra l’oro

Gli arcieri del Medio Chienti di Belforte hanno ottenuto ottimi risultati ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco, che si sono svolti presso la fiera di Roma. La squadra belfortese si è piazzata tra le prime posizioni, con Magrelli che ha conquistato la medaglia d’oro. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Arcieri del Medio Chienti di Belforte protagonisti alla 53ª edizione dei tricolori indoor di tiro con l’arco, che si sono svolti alla fiera di Roma. Medaglia d’oro e titolo italiano (il 51° per la società) per Giusto Magrelli nella divisione compound Master maschile, bronzo per Cristina Santarelli, che sale sul podio nella divisione compound Master femminile; bronzo per la squadra arco nudo master maschile formata da Fabio Pittaluga, Marco Feliziani e Gionata Re (a due punti dal primo posto). Nel settore giovanile ottimi piazzamenti per tutti, ma la squadra arco ricurvo ragazzi maschile ottiene l’argento con Carlo Silenzi, Riccardo Imperatori e Alessandro Sparvoli, vicecampioni d’Italia di divisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Club belfortese sul podio. Magrelli centra l’oro Articoli correlati Leggi anche: Umbria, Natale e Capodanno d’oro: la regione sul podio dell’attrattività. I dati Sul podio da Pechino a Montichiari. A Monza le ragazze dai pattini d’oroGrande risultato, come nelle attese, per l’Astro Roller Skating di Monza ai campionati regionali Fisr di pattinaggio artistico, a Montichiari, che...