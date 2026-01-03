Umbria Natale e Capodanno d’oro | la regione sul podio dell’attrattività I dati

L'Umbria si conferma tra le mete preferite in Italia durante le festività invernali. Secondo il Monitoraggio Enit per Natale, Capodanno ed Epifania 2025, la regione si colloca al terzo posto nel ranking nazionale, dietro a Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Questo risultato evidenzia il continuo interesse dei turisti verso le sue atmosfere autentiche e i paesaggi suggestivi, confermando il momento positivo del settore turistico umbro.

Umbria: terza regione in Italia per turismo a Natale - di Maurizio Troccoli Durante le vacanze invernali 2025-2026, l’Umbria si conferma tra le regioni italiane più attrattive per i turisti. umbria24.it

Cosa fare a Capodanno in Umbria: tutte le feste in piazza e non solo tra città e borghi - Tutti pronti ad alzare i calici al cielo per salutare il 2025 e accogliere il 2026, anche partecipando a uno dei nu ... umbria24.it

Vacanze invernali da tutto esaurito in Umbria tra Natale, Capodanno ed Epifania. Lo certifica il monitoraggio Enit, che colloca il Cuore Verde d’Italia sul podio delle regioni più scelte dai turisti, dietro solo a Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Un risultato tutt’alt - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.