Caffè a rischio | clima caldo minaccia produzione e prezzi studio rivela impatti su resa e qualità globale

Il riscaldamento globale sta colpendo la produzione di caffè, causando cali di resa e una diminuzione della qualità. Le alte temperature e le piogge irregolari compromettono le piantagioni in America Latina, principale fornitore mondiale. Questo fenomeno ha portato a una riduzione dei raccolti e ad aumenti dei prezzi sui mercati internazionali. Le aziende del settore cercano soluzioni per adattarsi a queste nuove sfide climatiche, mentre i consumatori iniziano a percepire il costo crescente di una tazza di caffè. La situazione rischia di cambiare il modo in cui si consuma questa bevanda.

La crisi del caffè: un bene di lusso in arrivo?. La tazza di caffè, un rituale quotidiano per milioni di persone, potrebbe presto diventare un lusso inaccessibile. Un recente studio evidenzia come le principali aree di produzione mondiale siano sempre più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, con ripercussioni dirette sulle rese e sulla qualità della materia prima, e conseguente impatto sui prezzi al consumo. Un clima che cambia, un caffè a rischio. L’analisi si concentra sui cinque principali Paesi produttori, che coprono il 75% dell’offerta globale. I dati rivelano un preoccupante incremento dei giorni con temperature superiori ai 30°C, una soglia critica per la coltivazione, soprattutto della varietà arabica, la più pregiata sul mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caffè a rischio: clima impazzito minaccia raccolti e prezzi, allarme per consumatori e agricoltori globali.Il clima impazzito ha colpito i raccolti di caffè, causando un aumento dei prezzi e mettendo in allarme sia i consumatori che gli agricoltori di tutto il mondo.

