Caffè a rischio | clima caldo minaccia produzione e prezzi studio rivela impatti su resa e qualità globale
Il riscaldamento globale sta colpendo la produzione di caffè, causando cali di resa e una diminuzione della qualità. Le alte temperature e le piogge irregolari compromettono le piantagioni in America Latina, principale fornitore mondiale. Questo fenomeno ha portato a una riduzione dei raccolti e ad aumenti dei prezzi sui mercati internazionali. Le aziende del settore cercano soluzioni per adattarsi a queste nuove sfide climatiche, mentre i consumatori iniziano a percepire il costo crescente di una tazza di caffè. La situazione rischia di cambiare il modo in cui si consuma questa bevanda.
La crisi del caffè: un bene di lusso in arrivo?. La tazza di caffè, un rituale quotidiano per milioni di persone, potrebbe presto diventare un lusso inaccessibile. Un recente studio evidenzia come le principali aree di produzione mondiale siano sempre più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, con ripercussioni dirette sulle rese e sulla qualità della materia prima, e conseguente impatto sui prezzi al consumo. Un clima che cambia, un caffè a rischio. L’analisi si concentra sui cinque principali Paesi produttori, che coprono il 75% dell’offerta globale. I dati rivelano un preoccupante incremento dei giorni con temperature superiori ai 30°C, una soglia critica per la coltivazione, soprattutto della varietà arabica, la più pregiata sul mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Caffè a rischio: clima impazzito minaccia raccolti e prezzi, allarme per consumatori e agricoltori globali.Il clima impazzito ha colpito i raccolti di caffè, causando un aumento dei prezzi e mettendo in allarme sia i consumatori che gli agricoltori di tutto il mondo.
Leggi anche: DLSS 4.5: Test su 1.000 giocatori rivela qualità visiva superiore alla resa nativa, FSR insegue. Rivoluzione nel gaming?Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caffè a rischio estinzione, perché la cintura dei chicchi non riesce più a produrre l'Arabica; Il cambiamento climatico causa quasi 50 giornate all'anno in più di caldo eccessivo che danneggia le colture del caffè; Il riscaldamento globale sta influenzando la coltivazione e i prezzi del caffè; Così il cambiamento climatico minaccia il caffè.
Caffè a rischio estinzione, perché la « cintura dei chicchi » non riesce più a produrre l'ArabicaIn Etiopia, patria del caffè, oltre 4 milioni di famiglie dipendono dal caffè come principale fonte di reddito. Contribuisce a quasi ... msn.com
Caffè a rischio e prezzi in salita: il cambiamento climatico colpisce i big della produzioneI cinque principali Paesi produttori di caffè — Brasile, Vietnam, Colombia, Etiopia e Indonesia — che insieme garantiscono il 75% dello stock mondiale di chicchi, registrano in media 57 giorni aggiunt ... foodaffairs.it
Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA ha concluso che bere da due a tre tazze quotidiane di caffè con caffeina potrebbe ridurre fino al 18% il rischio di sviluppare demenza. La ricerca ha seguito più di 130.000 adulti per oltre quattro decenni e ha rilevato un’ facebook
Il consumo moderato di caffè o tè con caffeina è associato a una riduzione del rischio di demenza e a modesti miglioramenti delle capacità cognitive. Studio osservazionale ma lo riporto perché 1) amo il caffè e 2) non parliamo di bevande alcoliche contenenti x.com