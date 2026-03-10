Clima migliore il primato va a Catanzaro mentre Reggio Calabria è prima per i giorni freddi

Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore e 3bmeteo, il clima dei capoluoghi calabresi si conferma tra i più favorevoli in Italia. Catanzaro si distingue per il miglioramento generale delle condizioni climatiche, mentre Reggio Calabria registra il numero più alto di giorni freddi tra le città della regione. La rilevazione copre il periodo dal 2015 al 2025 e analizza vari indicatori meteorologici.

Il clima dei capoluoghi calabresi si conferma tra i più favorevoli d'Italia secondo i nuovi dati dell'indice del clima elaborato dal Sole 24 Ore insieme a 3bmeteo, che analizza diversi indicatori meteorologici nel periodo 2015-2025. Quattro città della regione si collocano infatti tra le prime trenta della classifica nazionale. Nel quadro complessivo è Catanzaro a risultare il capoluogo con il clima migliore in Calabria, piazzandosi al 12esimo posto su 107 città analizzate.

In Calabria è Catanzaro il capoluogo con il clima migliore(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - E' Catanzaro il capoluogo di provincia con il clima migliore in Calabria. E' quanto emerge dai nuovi dati dell'Indice realizzato dal Sole 24 Ore con 3bmeteo che piazzano q ... msn.com

Sole, brezza e benessere. Clima, i capoluoghi calabresi tra i migliori d’ItaliaCatanzaro è il capoluogo di provincia calabrese che gode del clima migliore secondo l'aggiornamento dell'Indice del clima del Sole 24 Ore pubblicato oggi 9 marzo. Elaborata in collaborazione con 3bmet ... cn24tv.it

